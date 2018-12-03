Финансы Финансы Фондовые рынки АТР завершили торги разнонаправленно Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершил сегодняшние торги без единой динамики, поскольку инвесторы ставят под сомнения способность США и КНР заключить долгосрочное торговое соглашение после временного перемирия.

Финансы Финансы Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.

Финансы Финансы Еврогруппа рекомендовала Италии скорректировать бюджет 2019 года Напомним, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП.

Финансы Финансы За 10 месяцев граждане РФ взяли 1,17 млн ипотечных кредитов В России за январь — октябрь 2018 года банки выдали 1,17 млн ипотечных кредитов на сумму 2,37 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 44,4% в количественном выражении и + 58, 2 % в денежном, сообщается на сайте "Дом.РФ" (ранее АИЖК).

Финансы Финансы Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.

Финансы Финансы Доллар утрачивает статус мировой резервной валюты Экономист Барри Эйхенгрин указал, что развитие операционных систем персональной электроники упрощает «переключение» между валютами.

Финансы Финансы Депозиты останутся основным источником финансирования для банков В 2019 году клиентские депозиты останутся основным источником финансирования для российских банков, считает международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services (S&P). Об этом говорится в отчёте агентства Outlook For Global Banks 2019, сообщает РИА «Новости».

Финансы Финансы ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.

Финансы Финансы ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки» Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.

Финансы Финансы Вкладчики переключили внимание на депозиты в иностранной валюте В течение семи месяцев статистика Банка России фиксировала снижение остатков на банковских вкладах в иностранной валюте, несмотря на ослабление рубля.

Финансы Финансы Рубль значительно «прибавил в весе» Сегодня, 3 декабря, рубль прибавил к доллару около 1%. К середине дня котировки в паре доллар-рубль находились на уровне 66,50, к евро рубль вырос на 0,5% до 75,50.

Финансы Финансы План ОЭСР принес странам 93 млрд евро К июню 2018 г. государства вернули около 93 млрд евро в виде налогов, пеней и штрафов ($105,1 млрд по текущему курсу).

Финансы Финансы Турецкие ювелиры жалуются на доступ к кредитам Мустафа Атайык, глава Стамбульской ювелирной палаты (IKO) заявил, что турецкие производители ювелирных изделий и ритейлеры жалуются на высокие процентные ставки по банковским кредитам и ужесточение требований к получению кредитов.

Финансы Финансы «Дыра» в балансе Инкаробанка составила 2,8 млрд рублей «Дыра» в балансе Инкаробанка (Москва), лицензия у которого была отозвана 31 октября текущего года, составляет порядка 2,8 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 146,4 млн рублей против почти 208,1 млн в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату.