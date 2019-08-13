Финансы
Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубляПРАЙМ вчера в 13:07
Российский рынок акций во вторник закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,36% — до 2680,12 пункта, индекс РТС вырос на 0,29% — до 1297,85 пункта.
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Российский рынок акций открылся в минусе, доллар подорожал, нефть подешевела
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Обновлено вчера в 22:41
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Футбол
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Обновлено вчера в 17:54
Авто
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Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»
Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено вчера в 15:15
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Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
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Обновлено вчера в 20:08
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Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил начать с Дальнего Востока эксперимент по новой системе управления лесным хозяйством, основанной на космическом мониторинге.
Обновлено в 00:43
Общество
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За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами.
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
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Общество
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Энергетика
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Происшествия
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Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
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МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
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Машина перевернулась в воздухе на Васильевском острове
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Дриусси не поможет «Зениту» в матче с «Ахматом»
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