Финансы

Рынок акций РФ закрылся без единой динамики индексовФинмаркет вчера в 12:15

Российский фондовый рынок закрылся разнонаправленной динамикой индексов на нейтральном внешнем фоне. В среду выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%). Однако проседала после ралли Европа (DAX, FTSE просели на 0,1-0,3%).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рынок акций РФ вырос на фоне позитива на глобальном рынке

ПРАЙМ13:34

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на фоне общемирового ралли, не заметив продления санкций ЕС

Финмаркет12:19

Индекс РТС обновил пятилетний максимум

РБК08:29

Рынок акций РФ завершил торги четверга в плюсе, а евро упал ниже 71 рубля

Росбалт12:20

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:40

Торги в Москве начались ростом индексов на 0,2-0,4%

Интерфакс03:22

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

Банки.рувчера в 11:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны рассказали про информационную войну США против России

Американское руководство при поддержке союзников ведет полномасштабную информационную войну против России.
Обновлено в 11:33
Музыка

Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Представитель Бари Алибасова прокомментировал смерть тещи продюсера

Обновлено в 14:03
Происшествия

В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину

Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
Обновлено в 14:00
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Политика

На Украине посчитали визит Зеленского в Европу провальным

На Украине рабочую поездку президента Владимира Зеленского в Германию и Францию назвали провальной.
Обновлено в 05:51
Авто

В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»

В технопарке «Жигулевская долина» в Самарской области (г. Тольятти) приступили к созданию многофункционального автомобиля «Ларгус Карелия».
Обновлено в 07:29
Спорт

Российские саблистки вышли в финал чемпионата Европы по фехтованию

Обновлено в 08:25
Транспорт

В Петербурге появилась первая «вафельница»

Обновлено в 01:34
Общество

Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами

В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Политика

Прибалтика и Польша отключатся от российских электросетей к 2025 году

Латвия, Литва, Эстония и Польша приняли решение отключиться от постсоветской системы энергоснабжения к 2025 году.
Обновлено в 13:32
Политика

Зеленский отменил указ о введении школьной формы

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте главы государства.
Обновлено в 08:20
Политика

Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Политика

В Грузии оппозиция начала штурм парламента

Обновлено в 14:16
Происшествия

Появилась информация о задержании главы Пушкинского района

К главе Евгению Жиркову, возглавившему муниципалитет в феврале, наведались сотрудники ФСБ и, как сообщает ряд медиа, задержали.
Обновлено вчера в 06:51
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Певица Нюша примеряла кожаное белье

Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Авто

Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии

В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Авто

Какие автомобильные аксессуары наиболее востребованы в России

Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено вчера в 09:47
Космос

Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Футбол

«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом

«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.
Обновлено в 07:19
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Технологии

В России отметили рекордный рост мобильного интернет-трафика

Специалисты отмечают, что в том что растет трафик и снижается количество голосовых звонков есть связь, ведь пользователи стали больше общаться в мессенджерах и через них осуществлять голосовые звонки.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное