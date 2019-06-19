Финансы
Рынок акций РФ закрылся без единой динамики индексовФинмаркет вчера в 12:15
Российский фондовый рынок закрылся разнонаправленной динамикой индексов на нейтральном внешнем фоне. В среду выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%). Однако проседала после ралли Европа (DAX, FTSE просели на 0,1-0,3%).
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны рассказали про информационную войну США против России
Американское руководство при поддержке союзников ведет полномасштабную информационную войну против России.
Обновлено в 11:33
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
Обновлено в 14:00
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Политика
На Украине посчитали визит Зеленского в Европу провальным
На Украине рабочую поездку президента Владимира Зеленского в Германию и Францию назвали провальной.
Обновлено в 05:51
Авто
В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»
В технопарке «Жигулевская долина» в Самарской области (г. Тольятти) приступили к созданию многофункционального автомобиля «Ларгус Карелия».
Обновлено в 07:29
Транспорт
В Петербурге появилась первая «вафельница»
Обновлено в 01:34
Общество
Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами
В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Политика
Прибалтика и Польша отключатся от российских электросетей к 2025 году
Латвия, Литва, Эстония и Польша приняли решение отключиться от постсоветской системы энергоснабжения к 2025 году.
Обновлено в 13:32
Политика
Зеленский отменил указ о введении школьной формы
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте главы государства.
Обновлено в 08:20
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Происшествия
Появилась информация о задержании главы Пушкинского района
К главе Евгению Жиркову, возглавившему муниципалитет в феврале, наведались сотрудники ФСБ и, как сообщает ряд медиа, задержали.
Обновлено вчера в 06:51
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Певица Нюша примеряла кожаное белье
Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Авто
Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Авто
Какие автомобильные аксессуары наиболее востребованы в России
Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено вчера в 09:47
Космос
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Футбол
«Аякс» продлил контракт с Тен Хагом
«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эриком Тен Хагом.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Технологии
В России отметили рекордный рост мобильного интернет-трафика
Специалисты отмечают, что в том что растет трафик и снижается количество голосовых звонков есть связь, ведь пользователи стали больше общаться в мессенджерах и через них осуществлять голосовые звонки.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17