Финансы
Рынок акций РФ закрыл торги с незначительными потерями
Рынок акций РФ закрыл торги с незначительными потерямиПРАЙМ11 декабря в 11:40
Российский рынок акций во вторник закрыл торги с незначительными потерями по основным индексам, отмечают эксперты. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,11% — до 2394,26 пункта, индекс РТС — на 1,85%, до 1136,5 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.
ПРАЙМ11 декабря в 11:40
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