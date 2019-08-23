Экономика
Рынок акций РФ закрыл неделю в минусе на обострении торговой войны США и КитаяПРАЙМ вчера в 12:56
Российский рынок акций в пятницу снизился по основным индексам вслед за зарубежными рынками, обвалившимися под давлением новостей о введении новых пошлин Китая на товары из США и ответных угроз американского президента Дональда Трампа, при этом новые американские санкции по отношению к финансовой системе РФ инвесторов не испугали, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков.
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