Российский рынок акций в пятницу снизился по основным индексам вслед за зарубежными рынками, обвалившимися под давлением новостей о введении новых пошлин Китая на товары из США и ответных угроз американского президента Дональда Трампа, при этом новые американские санкции по отношению к финансовой системе РФ инвесторов не испугали, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков.

Рынок акций РФ закрыл неделю в минусе на обострении торговой войны США и Китая

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