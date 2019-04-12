Финансы
Рынок акций РФ закрыл неделю ростом на позитивном внешнем фонеПРАЙМ вчера в 13:09
Российский рынок акций закрыл неделю ростом по основным индексам на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Рынку акций не хватило внешнего позитива для восстановления к максимумам - Промсвязьбанк
Финмаркетвчера в 12:24
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Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Обновлено в 05:52
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Экономика
Почти все деньги России принадлежат трем процентам богатейших граждан
Три процента богатейших граждан России в 2018 году владели 89 процентами всех финансовых активов, 92 процентами всех срочных вкладов и 89 процентами всех наличных сбережений.
Обновлено вчера в 00:23
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
Авто
Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер
Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.
Обновлено в 00:43
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В УМВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовали или они были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому.
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Шоу-бизнес
55-летняя звезда 90-х Азиза впервые выходит замуж
55-летняя звезда 90-х Азиза выходит замуж Напомним, что два года назад в СМИ появилась информация, что Азиза тайно вышла замуж за своего бывшего возлюбленного, бизнесмена Александра Бродолина.
Обновлено в 05:12
Политика
В «Олимпийском» подтвердили, что 14 апреля ожидают Порошенко
В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Экономика
Southwest Airlines отказалась от использования Boeing 737 MAX
Американская авиакомпания Southwest Airlines отказалась от использования самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 10:15
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Авто
Оптимальная скорость для максимальной экономии топлива
Вывод: 100 км/час является оптимальной скоростью для авто, если требуется сэкономить топливо.
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
Тульский «Арсенал» принимает «Урал»
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп таскал ее за волосы
Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против своего бывшего мужа Джонни Деппа.
Обновлено вчера в 21:08
Технологии
Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров
За год после вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров и нарастил аудиторию, сообщает РБК.
Обновлено в 05:52
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Драматично завершился последний выпуск программы, в которой Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Названы любимые женщины «короля шахмат» Гарри Каспарова
Список «побед» спортсмена предоставило издание StarHit. Женщины играли большую роль в жизни Каспарова.
Обновлено в 02:36
Авто
Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар
После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, потому что грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в духе «Безумного Макса».
Обновлено в 01:11
Политика
На Украине хотят вернуть в избирательные бюллетени графу «Против всех»
На сайте президента Украины появилась петиция с предложением вернуть в бюллетени графу «Против всех», передает РИА Новости.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Максим Виторган купается во внимании женщин
Пока Ксения Собчак рассказывает о том, как влюбилась в Кении, Максим Виторган не отстает от бывшей супруги и публикует фотографии в компании женщин.
Обновлено в 03:50