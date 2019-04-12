Финансы
Рынок акций РФ закрыл неделю ростом на позитивном внешнем фонеПРАЙМ вчера в 13:09
Российский рынок акций закрыл неделю ростом по основным индексам на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Рынок акций РФ, обновив в среду максимум по индексу МосБиржи, скорректировался вниз
Финмаркетвчера в 13:26
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Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Дело возбуждено по статьям о приготовлении к убийству двух и более лиц и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 03:33
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Обновлено в 08:56
Общество
Познер назвал книги, которые взял бы на необитаемый остров
Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о произведениях, без которых он бы не смог прожить на необитаемом острове.
Обновлено в 07:24
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Общество
В Тулузе начались столкновения протестующих с полицией
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Опубликованы все характеристики и официальные изображения бюджетного смартфона Honor 8S
Honor 8S базируется на такой же бюджетной, как и он сам, однокристальной платформе MediaTek Helio A22 с восьмиядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой до 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:45
Автоспорт
Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая
Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Здоровье
Во ФСИН сообщили о снижении смертности заключенных от заболеваний
По итогам 2018 года произошло снижение на 11,1% (с 3071 умершего в 2017 году до 2729 - в 2018 году), а смертность от заболеваний сократилась на 10% (до 2268 заключенных).
Обновлено в 04:23
Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в Туле
Обновлено в 08:53
Культура
Актер Владимир Коренев дебютирует как режиссер в Электротеатре «Станиславский»
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено в 07:02
Финансы
Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы
Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:45
Политика
Эстония закрыла въезд журналистам ВГТРК за сюжет о «Свидетелях Иеговы»
Власти Эстонии на пять лет запретили въезд в страну журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову за съемки сюжета о запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 03:10
Политика
Помпео обвинил Россию во вмешательстве в дела Венесуэлы
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что Россия неправомерно сохраняет свое присутствие в Венесуэле.
Обновлено в 04:29
Единоборства
Каширина завоевала золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике
Россиянка Татьяна Каширина заняла первое место в весовой категории свыше 87 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в грузинском Батуми.
Обновлено в 08:43
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год
Обновлено вчера в 17:49
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Спорт
Алина Загитова морила себя голодом перед соревнованиями
Обновлено в 09:00
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Политика
Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43