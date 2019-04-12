Финансы
Рынок акций РФ закрыл неделю ростом на позитивном внешнем фонеПРАЙМ вчера в 13:09
Российский рынок акций закрыл неделю ростом по основным индексам на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Рынку акций не хватило внешнего позитива для восстановления к максимумам - Промсвязьбанк
Финмаркетвчера в 12:24
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Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени
Следственное управление СК РФ по Тюменской области 13 апреля возбудило уголовное дело по факту планируемых действий ликвидированных боевиков.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский встретился с Макроном в Париже
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже, сообщили в пресс-службе украинского политика.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы РФ не вмешиваться в дела Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:11
Финансы
Силуанов рассказал о плане на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о плане, который используют, если в отношении госбанков и российского госдолга будут введены санкции.
Обновлено вчера в 21:26
Здоровье
ФСИН сообщила о снижении смертности заключенных за пять лет на 33%
Уровень смертности заключенных от заболеваний за последние пять лет сократился на 33%, сообщил курирующий тюремную медицину замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Валерий Максименко.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Полторак прокомментировал работу снайперов ВСУ в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские снайперы в Донбассе вынудили ополченцев немного отодвинуть вооружения от линии разграничения.
Обновлено в 06:13
Спорт
Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным
Обновлено в 06:30
Хоккей
НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок соперника на борт
Российскому нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучеров грозит дисквалификация на несколько матчей Кубка Стэнли за толчок на борт игрока «Коламбуса».
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы
Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Британия поместила Ассанжа в тюрьму для особо опасных преступников
Арестованный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в тюрьме особо строгого режима Belmarsh на юго-востоке Лондона, известной как "британский Гуантанамо" Это одна из восьми тюрем в стране, имеющих категорию А, то есть предназначенных для заключенных, которые совершили тяжкие преступления, включая радикальных исламистов, маньяков и убийц, уточняет агентство AFP.
Обновлено в 04:57
Футбол
Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша
Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Интернет
Facebook готовится вернуть чаты обратно в основное приложение
Компания Facebook готовится переселить чаты из Messenger обратно в основной клиент соцсети.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Гаджеты
Названы самые продаваемые устройства Apple
Cstore (сеть магазинов техники Apple) проанализировала продажи гаджетов Apple за первый квартал этого года.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
На Донбассе убит украинский морпех-контрактник
Обновлено в 04:52
Общество
Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38