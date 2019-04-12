Финансы

Рынок акций РФ закрыл неделю ростом на позитивном внешнем фонеПРАЙМ 13:09

Российский рынок акций закрыл неделю ростом по основным индексам на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Рынку акций не хватило внешнего позитива для восстановления к максимумам - Промсвязьбанк

Финмаркет12:24

Рынок акций РФ закрыл неделю ростом на позитивном внешнем фоне

ПРАЙМ13:09
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Политика

Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Facebook опубликовала кадры со встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции

Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения

Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Авто

Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке

Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке

Помимо резкой потери веса, постоянной слабости и уплотнений в груди, есть и еще несколько тревожных сигналов, на которые обычно не обращают особого внимания, но они могут свидетельствовать о раке.
Обновлено в 07:59
Общество

Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз

Обновлено в 14:08
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Технологии

На ММСО 2019 представлены итоги международного опроса школьников

Представленное сегодня на ММСО решение LEGO® Education SPIKE™ Prime поможет российским школьникам развивать чувство уверенности в своих знаниях и навыках благодаря использованию современных практико-ориентированных образовательных методик.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа

Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы

Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракеты на окраине сирийского города Масьяф в провинции Хама, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны.
Обновлено в 20:28
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено в 05:19
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Свекровь Юлии Ковальчук не вмешивается в воспитание внучки

Обновлено в 04:57
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы

Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова раскритиковала Богомолова. Собчак не смолчала

Обновлено в 15:42
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду уже 23 апреля

ТАСС, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе, сообщило о дате спуска на воду первого носителя необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы

Наибольшей популярностью у депутатов пользуется Испания. На втором месте по популярности находится Болгария.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
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