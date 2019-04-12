Финансы

Рынок акций РФ закрыл неделю ростом на позитивном внешнем фонеПРАЙМ 13:09

Российский рынок акций закрыл неделю ростом по основным индексам на позитивном внешнем фоне, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Рынок акций РФ, обновив в среду максимум по индексу МосБиржи, скорректировался вниз

Финмаркет13:26

Рынок акций РФ закрыл неделю ростом на позитивном внешнем фоне

ПРАЙМ13:09

STOCKS-Акции РФ корректируют рост, глядя на нефть и мировые площадки

Financial Oneвчера в 10:59
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Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Экономика

Полпред президента в ПФО оказался в 76 раз богаче Путина

Лидером «рейтинга доходов» российских чиновников оказался полпред президента в Приволжском ФО Игорь Комаров: в 2018 году его доход составил 657,2 млн рублей.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Кино

Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Обновлено в 10:35
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Экономика

Семейные доходы членов правительства упали на 60% после смены кабмина

Декларации о доходах членов кабинета за 2018 год опубликованы на сайте правительства.
Обновлено в 12:37
Политика

Путин отметил успешную работу Volkswagen в России

Обновлено в 11:15
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Кино

Мединский порекомендовал перенести старт проката фильма «Братство»

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с предложением перенести старт проката фильма режиссера Павла Лунгина «Братство» с 9 мая на другую дату.
Обновлено в 13:34
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Политика

Польша не пустила российский парусник в свои воды

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:53
Спорт

Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой

Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Обновлено в 08:26
Экономика

В Петербурге нашли нелегальный склад запрещенной белорусской молочки

В Петербурге обнаружен склад, где хранилась запрещенная молочная продукция из Белоруссии, сообщает Россельхознадзор.
Обновлено в 13:55
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом

Обновлено в 02:46
Политика

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

США внесли в санкционные списки по Венесуэле четыре компании и девять танкеров, говорится в распространенном в пятницу сообщении минфина США.
Обновлено в 14:26
Общество

В Липецке частично рухнула стена общежития

На площади Мира в областном центре в одном из общежитий произошло обрушение стены, 12 апреля.
Обновлено в 04:21
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Общество

Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Происшествия

На похоронах рэпера Nipsey Hussle открыли стрельбу

Обновлено в 04:47
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика

Полиция применила слезоточивый газ на протестах в столице Алжира

Обновлено в 11:20
Футбол

Ильзат Ахметов завел аккаунт в Twitter

Напомним, что полузащитник ЦСКА дебютировал за сборную России 21 марта в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:3), выйдя в стартовом составе национальной команды.
Обновлено в 13:44
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