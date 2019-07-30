Рынок акций РФ, проведя большую часть торгов во вторник в боковом диапазоне, к концу дня смог выйти в небольшой плюс, несмотря на падение мировых фондовых площадок в ожидании итогов июльского заседания ФРС США; поддержку рублевым ценам оказало также обесценение нацвалюты против доллара и евро.

Рынок акций РФ вышел в плюс, несмотря на падение мировых рынков

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Путешествия Сочи стал самым популярным направлением среди российских туристов Ранее посол Турецкой республики в РФ Мехмет Самсар выразил надежду, что в этом году турпоток из России превысит шесть миллионов человек.

Кино Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.

Происшествия Два человека пострадали в аварии с автобусом в Гатчине В Гатчине вечером 30 июля столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Гаджеты Санкции США помешали созданию «умной колонки» Huawei и Google Две крупнейшие мировые компании Huawei и Google на протяжении длительного времени работали над рядом совместных разработок, в том числе «умной колонки», пока США не ввели санкции в отношении Huawei.

Армия и оружие Турция намерена создать зону безопасности в Сирии Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.

Общество В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Наука Сотни оленей погибли на Шпицбергене Более 200 тел погибших от голода северных оленей было обнаружено на архипелаге Шпицберген после зимы.

Политика Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно» Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.

Политика Путин призвал не гонять людей на диспансеризацию за тридевять земель Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что диспансеризация граждан должна стать доступной и что для ее прохождения не нужно «гонять людей за тридевять земель».

Футбол Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.

Происшествия В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.

Происшествия В Подмосковье два подростка погибли под колесами электрички Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Шатурторф в Московской области.

Авто На ГАЗе разработали беспилотную «ГАЗель» Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разрабатывает новую версию «ГАЗели» с полностью автономным управлением.

Музыка Суд в США признал Кэти Перри виновной в плагиате Федеральный суд присяжных в США признал хит 2013 года Dark Horse американской певицы Кэти Перри плагиатом на христианский рэп Маркуса Грея Joyful Noise, выпущенный в 2008 году под сценическим псевдонимом Flame.