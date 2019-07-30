Финансы

Рынок акций РФ вышел в плюс, несмотря на падение мировых рынковИнтерфакс 12:52

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Рынок акций РФ, проведя большую часть торгов во вторник в боковом диапазоне, к концу дня смог выйти в небольшой плюс, несмотря на падение мировых фондовых площадок в ожидании итогов июльского заседания ФРС США; поддержку рублевым ценам оказало также обесценение нацвалюты против доллара и евро.
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