Финансы

Рынок акций РФ вышел в плюс, несмотря на падение мировых рынковИнтерфакс вчера в 12:52

Рынок акций РФ, проведя большую часть торгов во вторник в боковом диапазоне, к концу дня смог выйти в небольшой плюс, несмотря на падение мировых фондовых площадок в ожидании итогов июльского заседания ФРС США; поддержку рублевым ценам оказало также обесценение нацвалюты против доллара и евро.
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