Финансы
Рынок акций РФ вышел в плюс, несмотря на падение мировых рынковИнтерфакс вчера в 12:52
Рынок акций РФ, проведя большую часть торгов во вторник в боковом диапазоне, к концу дня смог выйти в небольшой плюс, несмотря на падение мировых фондовых площадок в ожидании итогов июльского заседания ФРС США; поддержку рублевым ценам оказало также обесценение нацвалюты против доллара и евро.
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Происшествия
Из аэропорта Тюмени эвакуировали около 750 человек
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Обновлено в 05:05
Политика
В мэрию Москвы подана заявка на проведение протестной акции 10 августа
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Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
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Происшествия
Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
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Политика
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Обновлено в 03:40
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Путешествия
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Обновлено вчера в 11:16
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
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Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
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Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке
Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Луиса Адриано в «Палмейрас»
"Спартак" и "Палмейрас" согласовали условия перехода нападающего Луиса Адриано в бразильский футбольный клуб, сообщается на официальном сайте московской команды.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области
Пассажирский автобус попал в ДТП в городе Асбесте Свердловской области, за помощью к медикам обратились восемь человек, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой управления ГИБДД по региону.
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Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть детей
В подмосковной Шатуре под электропоезд попали дети. Они перебегали железнодорожные пути в неустановленном месте.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:36
Политика
Кличко встретился в США с адвокатом Трампа
Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Собчак заступилась за Галкина после травли из-за лесных пожаров
Телеведущая Ксения Собчак поддержала юмориста Максима Галкина, который подвергся критике из-за поста о лесных пожарах в Сибири.
Обновлено в 04:52
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году
Обновлено в 05:31
Кино
Вышел ролик с фальшивыми сценами из последних «Мстителей»
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей хочет от Меган Маркл
Принц Гарри рассказал о своих дальнейших семейных планах и ответил на вопрос, сколько детей хочет иметь от своей супруги, бывшей американской актрисы Меган Маркл.
Обновлено в 04:35