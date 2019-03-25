Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт 03:32
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник слабым снижением основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,05% к предыдущему закрытию и составил 2496,27 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,09% до 1227,20 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:42, Ашберн
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы Боярской показал снимком с голым прессом
Муз Елизаветы Боярской Максим Матвеев поразил поклонников снимком, на котором запечатлен с голым, накачанным прессом.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн
Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
Обновлено в 10:01
Здоровье
Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни
Низкий уровень физической активности и сидячий образ жизни оказались связаны с каждой десятой ранней смертью человека в мире, большую часть которых можно предотвратить.
Обновлено в 04:07
Музыка
Гарик Сукачёв представил клип на песню «Мама, прощай»
Обновлено в 09:25
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Экономика
Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей
Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.
Обновлено в 07:40
Футбол
УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия
УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
Обновлено в 08:26
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европарламент (ЕП) одобрил законопроект по отмене сезонного перевода часов с 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба ЕП.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс специального подразделения ВСУ
Подразделение сил специальных операций (ССО) украинских силовиков прибыло в населенный пункт Станица Луганская в Донбассе, сообщил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Обновлено в 07:20
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Обновлено в 04:41
Общество
«Собеседник» рассказал о пентхаусе за 2 млрд рублей в собственности у тещи главы «Ростеха» Чемезова
73-летняя теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова имеет в собственности 700-метровый пентхаус на Малой Никитской улице в Москве, стоимость которого составляет 2 млрд рублей, пишет «Собеседник».
Обновлено в 11:38
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера просят отправить в колонию на 21 год
Сторона государственного обвинения просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году заключения в колонии строгого режима.
Обновлено в 10:38
Политика
Суд признал незаконной передачу Грудинину мандата КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 14 марта объявил о решении президиума партии передать директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, принимавшему участие в президентских выборах в 2018 году, мандат Жореса Алферова.
Обновлено 23 марта в 16:49
Шоу-бизнес
Стас Бондаренко стал отцом в третий раз
Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
США спишут авианосец из экономии
Бюджетом ВМС США на 2020 год предусмотрено списание и последующая утилизация атомного авианосца USS Harry S. Truman.
Обновлено в 09:59
Политика
Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии
Специальную морскую бригаду для обороны Крымского моста сформировали в Росгвардии. Подразделение расположили в городе Керчь.
Обновлено в 11:35
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Состояние госпитализированного режиссера Данелии изменилось
24 февраля сообщалось, что Георгия Данелию госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «эмфизема легких».
Обновлено в 11:31
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД
В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.
Обновлено в 01:24
Хоккей
Франсис Паре попрощался с «Автомобилистом»
Обновлено в 09:08
Культура
Путин вручил премии молодым деятелям культуры в Кремле
Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 10:21