Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ вырос вслед за нефтью

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Российский рынок акций в среду заметно вырос по основным индексам вслед за подорожавшей нефтью, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Рынок акций РФ вырос вслед за нефтью

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