Финансы
ПРАЙМРынок акций РФ вырос вслед за нефтью
Российский рынок акций в среду заметно вырос по основным индексам вслед за подорожавшей нефтью, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Экономика
Mail.ru Group поднимет баннеры на щиты
Интернет-холдинг выходит на рынок наружной рекламы Mail.ru Group начнет продавать цифровую наружную рекламу (Digital Out-of-Home, DOOH) в партнерстве с Gallery.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Общество
Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Происшествия
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси
В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".
Вести.Ru вчера в 10:55
Происшествия
Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд
В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд руб. у вкладчиков девяти банков.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Кабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах
МР7.ру вчера в 11:38
Здоровье
В больницу Нижнего Тагила приняли двух новых хирургов
В Москве прокомментировали ситуацию следующим образом: - С 26 сентября изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в городской больнице № 1 Нижнего Тагила.
КП - Екатеринбург вчера в 09:21
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Экономика
РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах
Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости вчера в 12:53
Наука
Грохот грузовых поездов поможет предсказывать землетрясения
Грохот и вибрации, исходящие от грузовых поездов, поможет учёным предсказывать землетрясения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Geophysical Research Letters.
Ugpressa.ru вчера в 06:24
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском вчера в 03:20
Происшествия
В Татарии пятилетний ребёнок упал в сливной колодец и погиб
В Буинском районе Татарии пятилетний ребёнок провалился в сливной колодец.
REGNUM вчера в 20:12
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru вчера в 07:11
Происшествия
Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми
В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Происшествия
В Новосибирске погибли люди в результате обрушения стены
Сегодня в Новосибирске произошло ЧП – в одноэтажном строении обрушились стены. В момент происшествия в здании находилось двенадцать человек.
Территория новостей вчера в 03:45
Экономика
Пуш-эффект: банки экономят до 80% при отмене SMS-уведомлений
Экономия банков на клиентах, которые уже перешли с SMS на пуши, может составлять от 25% до 80%, посчитали эксперты специально для «Известий».
Известия вчера в 17:02
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Космос
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
Как отмечают американские исследователи, если бы эта планета была помещена в Солнечную систему, то совершала бы колебания по орбите от Марса и пояса астероидов до области за пределами Нептуна.
Planet Today вчера в 12:51
Футбол
«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
Вести.Ru вчера в 10:48
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Sportbox.RU вчера в 18:06