Финансы
РосбалтРоссийский фондовый рынок открылся разнонаправленно
Торги на российском рынке акций начались во вторник смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,04% к предыдущему закрытию и достиг 2658,38 пункта.
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Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа
Интерфакс26 августа в 03:29
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Общество
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре после дождей превысил семь метров
Политика Сегодня вчера в 22:06
Политика
Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 21:58
Футбол
В Испании рассказали, когда «Барселона» планирует презентовать Неймара
Sport24.ru вчера в 07:59
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда вчера в 07:55
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа
Пятый канал вчера в 23:14
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости вчера в 06:42
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Космос
К Земле приблизится астероид больше Останкинской телебашни
Отмечается, что космический объект под названием 2000QW7 оказался размером больше Останкинской телебашни и приблизится к планете 14 сентября.
Inkazan вчера в 05:56
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru вчера в 07:11
Общество
Режим ЧС объявили во Владивостоке из-за ливней
Режим чрезвычайной ситуации объявлен во Владивостоке из-за продолжительных ливней. Об этом 28 августа сообщил мэр города Олег Гуменюк.
Известия вчера в 10:11
Игры
Sony выпустила Marvel’s Spider-Man в издании «Игра года»
Sony и Insomniac Games выпустили Marvel’s Spider-Man в издании «Игра года»: в самое полное издание «Человека-паука» вошла не только сама игра, но и все три сюжетных дополнения к ней из сезонного пропуска «Город, который никогда не спит».
Gmbox.ru вчера в 10:00
Кино
Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост»
Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.
Вокруг ТВ вчера в 23:01
Экономика
Росстат измерил «невидимую» экономику России
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.
РБК вчера в 17:26
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Что нельзя делать на Ореховый Спас и как его принято праздновать
Алтайская правда вчера в 19:00
Происшествия
Врачей обвинили в смерти пациентки после удаления зуба
Известия вчера в 15:22
Технологии
Осторожно: россиян предупредили о новом мошенничестве с картами
Мошенники изобретают все больше способов воровать деньги с банковских карт россиян.
Deita.ru вчера в 21:30
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru вчера в 16:11
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru вчера в 09:02
Технологии
Во Франции раскрыта заразившая 850 тысяч компьютеров хакерская сеть
Вирус распространяла хакерская группировка, которая действует уже несколько лет.
Astera вчера в 13:43