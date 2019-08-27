Торги на российском рынке акций начались во вторник смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,04% к предыдущему закрытию и достиг 2658,38 пункта.

Политика Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Политика Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.

Политика Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Космос К Земле приблизится астероид больше Останкинской телебашни Отмечается, что космический объект под названием 2000QW7 оказался размером больше Останкинской телебашни и приблизится к планете 14 сентября.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Общество Режим ЧС объявили во Владивостоке из-за ливней Режим чрезвычайной ситуации объявлен во Владивостоке из-за продолжительных ливней. Об этом 28 августа сообщил мэр города Олег Гуменюк.

Игры Sony выпустила Marvel’s Spider-Man в издании «Игра года» Sony и Insomniac Games выпустили Marvel’s Spider-Man в издании «Игра года»: в самое полное издание «Человека-паука» вошла не только сама игра, но и все три сюжетных дополнения к ней из сезонного пропуска «Город, который никогда не спит».

Кино Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост» Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.

Экономика Росстат измерил «невидимую» экономику России Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.

Армия и оружие Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Технологии Осторожно: россиян предупредили о новом мошенничестве с картами Мошенники изобретают все больше способов воровать деньги с банковских карт россиян.

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.