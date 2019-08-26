Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций РФ вырос вслед за нефтью

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Российский рынок акций в среду заметно вырос по основным индексам вслед за подорожавшей нефтью, следует из динамики торгов Московской биржи.
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