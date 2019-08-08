Финансы
Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми биржамиПРАЙМ вчера в 12:48
Российский фондовый рынок в четверг продолжил попытки коррекционного роста вслед за мировыми площадками. Коррекционное повышение цены нефти в направлении ключевого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent и укрепление рубля поддержало восстановление российских акций, отмечают эксперты.
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Рынок акций РФ в четверг вырос во главе с Аэрофлотом и обновившим максимум Норникелем
Финмаркетвчера в 12:33
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:15, Вашингтон
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Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
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Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
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Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Культура
В Швейцарии похитили украшения создателя ксеноморфов из фильма «Чужой»
Обновлено вчера в 09:56
Хоккей
Панарин поддержал призыв выйти на митинг в Москве
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Обновлено в 06:57
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Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
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Обновлено вчера в 14:33
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Обновлено в 03:57
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Ученые создали первые квантовые источники света
Обновлено 07 августа в 03:33
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
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Футбол
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Обновлено в 06:17
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Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Политика
Китай попросил США «не совать нос» в Гонконг
МИД Китая сделал официальное заявление в связи со вмешательством Соединенных Штатов в дела Гонконга и внутреннюю политику КНР.
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Культура
«Квартал 95» нашел замену Зеленскому
Обновлено вчера в 14:46
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Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Южная Осетия готова приступить к прямому диалогу с Грузией по любым вопросам и РФ не препятствует этим контактам.
Обновлено в 08:38
Энергетика
МЭА понизило прогноз по увеличению спроса на нефть
Оценка роста глобального спроса на нефть в 2019 году уменьшилась с 1,2 млн до 1,1 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 04:38