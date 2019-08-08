Финансы

Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми биржамиПРАЙМ вчера в 12:48

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Российский фондовый рынок в четверг продолжил попытки коррекционного роста вслед за мировыми площадками. Коррекционное повышение цены нефти в направлении ключевого уровня 60 долларов за баррель сорта Brent и укрепление рубля поддержало восстановление российских акций, отмечают эксперты.
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Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми биржами

ПРАЙМвчера в 12:48

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидирует Норникель на фоне роста цен на никель

Финмаркетвчера в 05:09
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