Рынок акций РФ вырос, индекс РТС обновил максимум больше чем за годПРАЙМ вчера в 14:21

Российский рынок акций вырос по основным индексам, долларовый индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года, поднявшись в район 1270 пунктов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Рынок акций РФ вырос, индекс РТС обновил максимум больше чем за год

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