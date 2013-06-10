Финансы
Рынок акций РФ вырос, индекс РТС обновил максимум больше чем за годПРАЙМ вчера в 14:21
Российский рынок акций вырос по основным индексам, долларовый индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года, поднявшись в район 1270 пунктов, следует из динамики торгов Московской биржи.
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Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса РТС более чем за год на внешнем позитиве
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