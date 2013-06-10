Рынок акций РФ вырос, индекс РТС обновил максимум больше чем за годПРАЙМ вчера в 14:21

Российский рынок акций вырос по основным индексам, долларовый индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года, поднявшись в район 1270 пунктов, следует из динамики торгов Московской биржи.

Рынок акций РФ вырос, индекс РТС обновил максимум больше чем за год

Общество Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет.

ЖКХ Названы сроки отключения отопления в Москве Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в столичном регионе начнется отключение горячей воды.

Финансы ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам «Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.

Политика Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.

Кино Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет в конце 2019 года Как сообщает издание Deadline, сериал по одноименной серии книг Анджея Сапковского выйдет уже в конце 2019 года.

Общество Роструд представил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами Федеральная служба по труду и занятости назвала российские регионы с самыми высокими заработными платами по итогам за март 2019 года.

Политика Россия прекратила экспорт нефти на Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.

Шоу-бизнес Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.

Шоу-бизнес Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери Позже отец Началовой говорил, что у него нет претензий к докторам. В той ситуации они сделали все, что могли, чтобы спасти его дочь.

Экономика В список 200 богатейших россиян Forbes попали восемь новых бизнесменов Всего в список попали 98 россиян. Из рейтинга Forbes выбыл арестованный в прошлом году Зиявудин Магомедов.

Авто Внедорожник Mercedes-Benz GLS стал комфортнее и умнее В Нью-Йорке дебютировал большой внедорожник Mercedes-Benz GLS третьего поколения. Автомобиль на новой платформе MHA перекроен сверху донизу.

Футбол Названы даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА в своём официальном «твиттере» огласил даты проведения полуфинальных матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Космос Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.

Происшествия СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.

Происшествия В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2» Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.

Армия и оружие Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом 2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».

Спорт Жена Кокорина предрекла реальный срок для футболиста Гражданская жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.

Авто ГИБДД представила список «запрещенных» автомобилей Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.

Общество В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.

Путешествия В Пулково петербургских туристов не выпустили на отдых в Китай Клиентов нескольких российских турфирм отказались регистрировать в аэропорту «Пулково» на рейс перевозчика iFly в китайский город Хайкоу.

Происшествия В московский офис «Росбалта» пришли с обыском По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.

Политика Госдума повысила пенсии ветеранам войны Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.

Политика Медведев рассказал о россиянах, которые выживают Во время отчета о работе правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что сегодня делают власти, чтобы побороть бедность в стране, передает Газета.ру.

Экономика Закон об ипотечных каникулах окончательно принят Госдумой Госдума приняла в третьем закон об ипотечных каникулах, передает корреспондент «Росбалта».