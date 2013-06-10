Финансы
Рынок акций РФ вырос, индекс РТС обновил максимум больше чем за годПРАЙМ вчера в 14:21
Российский рынок акций вырос по основным индексам, долларовый индекс РТС обновил максимум с марта 2018 года, поднявшись в район 1270 пунктов, следует из динамики торгов Московской биржи.
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STOCKS-Рынок акций РФ закрывается в плюсе, но растерял большую часть роста к закрытию
Financial Oneвчера в 11:23
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
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Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет.
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Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет
Британская актриса Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
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ЖКХ
Названы сроки отключения отопления в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в столичном регионе начнется отключение горячей воды.
Обновлено в 05:55
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет в конце 2019 года
Как сообщает издание Deadline, сериал по одноименной серии книг Анджея Сапковского выйдет уже в конце 2019 года.
Обновлено в 02:15
Общество
Роструд представил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами
Федеральная служба по труду и занятости назвала российские регионы с самыми высокими заработными платами по итогам за март 2019 года.
Обновлено в 05:54
Политика
Россия прекратила экспорт нефти на Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
Позже отец Началовой говорил, что у него нет претензий к докторам. В той ситуации они сделали все, что могли, чтобы спасти его дочь.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
В список 200 богатейших россиян Forbes попали восемь новых бизнесменов
Всего в список попали 98 россиян. Из рейтинга Forbes выбыл арестованный в прошлом году Зиявудин Магомедов.
Обновлено в 02:51
Авто
Внедорожник Mercedes-Benz GLS стал комфортнее и умнее
В Нью-Йорке дебютировал большой внедорожник Mercedes-Benz GLS третьего поколения. Автомобиль на новой платформе MHA перекроен сверху донизу.
Обновлено вчера в 12:05
Футбол
Названы даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов
УЕФА в своём официальном «твиттере» огласил даты проведения полуфинальных матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:44
Космос
Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Происшествия
СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже
Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Футбол
Кононов и футболисты «Спартака» поздравили клуб с 97-летием
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Врачи госпиталя Бурденко вылетели в Уфу для лечения Дмитрия Быкова
16 апреля писателя доставили в больницу Уфы с борта самолёта.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Спорт
Жена Кокорина предрекла реальный срок для футболиста
Гражданская жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 05:56
Авто
ГИБДД представила список «запрещенных» автомобилей
Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Общество
В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:12
Путешествия
В Пулково петербургских туристов не выпустили на отдых в Китай
Клиентов нескольких российских турфирм отказались регистрировать в аэропорту «Пулково» на рейс перевозчика iFly в китайский город Хайкоу.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В московский офис «Росбалта» пришли с обыском
По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Политика
Госдума повысила пенсии ветеранам войны
Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:07
Политика
Медведев рассказал о россиянах, которые выживают
Во время отчета о работе правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что сегодня делают власти, чтобы побороть бедность в стране, передает Газета.ру.
Обновлено вчера в 06:13
Экономика
Закон об ипотечных каникулах окончательно принят Госдумой
Госдума приняла в третьем закон об ипотечных каникулах, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:38
Экономика
Доля среднего класса в России упала ниже 50%
За годы кризиса и падения реальных доходов средний класс в России сильно сократился.
Обновлено в 04:36