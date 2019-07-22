Финансы
Рынок акций РФ вырастет, рубль снизится на текущей неделеПРАЙМ вчера в 08:26
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ по индексам и снижения рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
В Североморске начал формироваться парадный строй кораблей ко Дню ВМФ
В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - города Североморска – 22 июля начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок, которые примут участие в параде кораблей в День ВМФ России.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Хоккей
Кожевников поддержал введение дресс-кода для игроков в КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение КХЛ ввести дресс-код для хоккеистов в новом сезоне.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Обновлено в 01:35
Политика
Матвиенко высказалась за единую валюту с Белоруссией
Обновлено 21 июля в 18:06
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 11:50
Космос
Зонд Voyager передал завораживающие звуки Нептуна – всплыли занимательные подробности
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Девушка Андрея Чадова изменяла мужу с актером
Подруга Насти призналась, что та начала изменять мужу, как только познакомилась с Андреем.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое масло
Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил законопроект, снижающий на 10% НДС на фрукты и овощи и повышающий на 20% НДС на пальмовое масло, передает в понедельник РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе
Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере угурвайского полузащитника
Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
Обновлено в 01:58