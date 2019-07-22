Финансы

Рынок акций РФ вырастет, рубль снизится на текущей неделеПРАЙМ вчера в 08:26

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ по индексам и снижения рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".
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Индексы Мосбиржи и РТС снизились

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Санкт-Петербургские ведомостивчера в 01:00
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Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при пожаре в детском лагере

Обновлено в 00:48
Армия и оружие

В Североморске начал формироваться парадный строй кораблей ко Дню ВМФ

В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - города Североморска – 22 июля начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок, которые примут участие в параде кораблей в День ВМФ России.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31

Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность «Мисс Москвы»

Обновлено в 00:20
Происшествия

В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву

Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву

Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt

Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Хоккей

Кожевников поддержал введение дресс-кода для игроков в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение КХЛ ввести дресс-код для хоккеистов в новом сезоне.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено вчера в 15:49
Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Обновлено в 01:35
Политика

Матвиенко высказалась за единую валюту с Белоруссией

Обновлено 21 июля в 18:06
Происшествия

В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа

В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 11:50
Космос

Зонд Voyager передал завораживающие звуки Нептуна – всплыли занимательные подробности

Обновлено вчера в 23:59
Политика

Зеленскому предсказали повторение ошибки Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Девушка Андрея Чадова изменяла мужу с актером

Подруга Насти призналась, что та начала изменять мужу, как только познакомилась с Андреем.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Комитет Госдумы одобрил повышение НДС на пальмовое масло

Комитет Госдумы по налогам и сборам одобрил законопроект, снижающий на 10% НДС на фрукты и овощи и повышающий на 20% НДС на пальмовое масло, передает в понедельник РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:28
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе

Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

На серой ветке московского метро произошел сбой

Обновлено в 01:28
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере угурвайского полузащитника

Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.
Обновлено в 01:58
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