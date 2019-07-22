Финансы
Рынок акций РФ вырастет, рубль снизится на текущей неделеПРАЙМ вчера в 08:26
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе повышения рынка акций РФ по индексам и снижения рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".
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Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
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Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
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Обновлено в 02:57
Футбол
«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов игрой против «Порту»
Российский клуб "Краснодар", дебютирующий в турнире, встретится с португальским "Порту".
Обновлено вчера в 06:27
Экономика
В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины
Чаще всего приезжают мигранты из Армении и Украины, а вот показатели по представителям Белоруссии и Молдавии сократились.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
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Роскачество назвало лучшие фотоаппараты
Обновлено в 03:28
Музыка
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Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
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Ольга Бузова записала новую песню в стиле 90-ых
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова анонсировала выход новой песни, поделившись в соцсети Instagram видеозаписью, где она исполняет будущий хит.
Обновлено в 02:38
Политика
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Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
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Госбюро расследований Украины повторно вызвало Порошенко на допрос
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Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Происшествия
Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми
В Коми с рельсов сошли вагоны с углем, в результате было нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено 21 июля в 21:22
Путешествия
Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану
Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы.
Обновлено в 02:19
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
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Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено вчера в 09:02
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
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Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Португальскому форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения за изнасилование женщины десять лет назад в США.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
Двое пассажиров такси погибли в ДТП на Обводном канале
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Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29