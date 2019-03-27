Экономика
Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за нефтьюИнтерфакс вчера в 12:33
Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после двух дней роста, откат спровоцировало ухудшение внешней фондовой конъюнктуры, снижение нефти на статистике Минэнерго США, а также упавшие бумаги "Норникеля" на дивидендных новостях; индекс МосБиржи опустился ниже 2490 пунктов, индекс РТС - ниже 1210 пунктов, при этом акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторические максимумы.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В столице Пакистана Исламабаде разрешили строить высотные здания
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Израильский удар по Алеппо попал на видео
В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 00:53
Футбол
УЕФА открыл дело из-за украинского бразильца Мораеса
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в связи с участием в матчах отборочного турнира Евро-2020 бразильского форварда Жуниора Мораеса, получившего украинский паспорт, сообщает сайт УЕФА.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Лиза Боярская показала всю свою актерскую семью за 100 лет
Боярская решила показать всех своих предков, которые имели отношение к актерской профессии.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Супружеская неверность: Шнуров рассказал о своих изменах
Шнуров признался, что именно это время было порой гулянок и дебоширства, в том числе и интимных приключений.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Интернет
BitTorrent запустит стриминговый сервис с поддержкой криптовалют
BitTorrent планирует запустить новый сервис для стримеров с поддержкой токена BTT.
Обновлено в 05:06
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
В России резко подскочили цены на авиабилеты
Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Венесуэла проведет военные операции без России
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Бельгия признала истребитель F-35 непригодным для ведения боя
Бельгия признала самолеты F-35 «непригодными для ведения боя и опасными для экипажа».
Обновлено в 04:59