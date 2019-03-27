Экономика

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за нефтьюИнтерфакс вчера в 12:33

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после двух дней роста, откат спровоцировало ухудшение внешней фондовой конъюнктуры, снижение нефти на статистике Минэнерго США, а также упавшие бумаги "Норникеля" на дивидендных новостях; индекс МосБиржи опустился ниже 2490 пунктов, индекс РТС - ниже 1210 пунктов, при этом акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторические максимумы.
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Рынок акций РФ снизился вслед за рублем на внешнем негативе

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В лидерах утреннего падения акции «Норникеля»

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