Финансы

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за нефтьюИнтерфакс вчера в 12:33

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после двух дней роста, откат спровоцировало ухудшение внешней фондовой конъюнктуры, снижение нефти на статистике Минэнерго США, а также упавшие бумаги "Норникеля" на дивидендных новостях; индекс МосБиржи опустился ниже 2490 пунктов, индекс РТС - ниже 1210 пунктов, при этом акции "ЛУКОЙЛа" обновили исторические максимумы.
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Торги на рынке акций РФ открылись в незначительном плюсе

ПРАЙМ03:13

Рубль вернулся к росту

Ведомости25 марта в 15:28

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за нефтью, лидировал в откате Норникель и обновил пик ЛУКОЙЛ

Финмаркетвчера в 12:49

STOCKS-Рынок акций РФ вернулся в «боковик», снизившись за акциями ГМК

Financial Oneвчера в 11:25

Рынок акций снижается в начале торгов

Газета.Ru26 марта в 03:18

Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз вслед за нефтью

Интерфаксвчера в 12:33
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия

Бывшего члена правительства Абызова обвинили в хищении 4 миллиардов

По данным следствия, именно Абызов стоял у истоков и руководил преступным сообществом, деятельность которого поставила под угрозу «устойчивое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов России».
Обновлено 26 марта в 13:47
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:35
Здоровье

Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза

Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Игры

В сеть утекло фото нового геймпада DualShock для PlayStation 5

В сеть выложили фотографии геймпада DualShock для будущей консоли Sony, известной под кодовым названием PlayStation 5. Снимок 27 марта опубликовало немецкое издание WinFuture.
Обновлено в 02:32
Кино

Анджелина Джоли может стать супергероем в фильме от Marvel

Анджелина Джоли ведет переговоры о съемках в новом супергеройском блокбастере «Вечные» режиссера Хлои Чжоу, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Божена Рынска рассказала Собчак, какое наследство ей оставил Малашенко

В беседе с телеведущей Ксенией Собчак вдова медиаменеджера Игоря Малашенко рассказала о том, что ей оставил покойный супруг.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Самолет не смог с первого раза сесть в на Ямале из-за уборки снега

Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:15
Политика

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit

Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье

Карелова: Совфед предложит кабмину увеличить квоту целевого приёма в медвузы

Галина Карелова уделила особое внимание совершенствованию механизма целевой подготовки кадров.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика

Кошельки партий проверили на прозрачность

Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".
Обновлено вчера в 17:03
Культура

YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя

Обновлено в 02:34
Политика

Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Здоровье

Женщина родила два раза за месяц

Врачи не заметили, что из-за редкой аномалии развития у женщины имеется вторая матка, в которой растут еще два плода.
Обновлено в 01:32
Происшествия

ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края

Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
Обновлено в 01:23
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Путин отодвинул своего охранника от спортсменов

Обновлено вчера в 13:03
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено вчера в 11:11
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Общество

В Приморье задержано судно под флагом Кипра

Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Приморье неизвестные сожгли пять катеров на базе отдыха

В Приморье на базу отдыха в селе Андреевка Хасанского района напали неизвестные, которые избили охранника и подожгли пять катеров.
Обновлено в 01:39
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Названы главные причины самоубийства российских полицейских

Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.
Обновлено в 02:55
Общество

В Италии дом за €250 тыс. разыграют в лотерею за €60

Обновлено вчера в 11:11
Кино

Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина

Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Футбол

Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»

В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
Обновлено вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина

Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
Обновлено в 02:54
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