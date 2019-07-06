Российский фондовый рынок в пятницу снизился по биржевым индексам в рамках коррекции вслед за западными рынками, говорят трейдеры. Повышение рынка нефти не смогло компенсировать негативный внешний фон, говорят эксперты.

Рынок акций РФ в пятницу снизился в рамках коррекции

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