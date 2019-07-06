Финансы

Рынок акций РФ в пятницу снизился в рамках коррекцииПРАЙМ вчера в 13:33

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Российский фондовый рынок в пятницу снизился по биржевым индексам в рамках коррекции вслед за западными рынками, говорят трейдеры. Повышение рынка нефти не смогло компенсировать негативный внешний фон, говорят эксперты.
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Слабая экономическая статистика привела к снижению индексов на мировых биржах

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В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
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