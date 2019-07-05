Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился в рамках коррекцииПРАЙМ вчера в 13:33
Российский фондовый рынок в пятницу снизился по биржевым индексам в рамках коррекции вслед за западными рынками, говорят трейдеры. Повышение рынка нефти не смогло компенсировать негативный внешний фон, говорят эксперты.
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Армия и оружие
Российские военные контролируют корабли НАТО в Чёрном море
Обновлено вчера в 11:47
Авто
Renault Megane RS Trophy-R стал самым быстрым автомобилем Нюрбургринга
Ранее титул самого быстрого автомобиля "Северной петли" принадлежал Honda Civic Type R, проехавшего 20,6-километровую трассу за 7 минут 43,8 секунды.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Музыка
Туктамышева отказалась от номера со стриптизом
Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Авто
В свет вышел последний Mahindra Thar 700
На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Грузинские фермеры выступили за диалог с Россией
Михаил Манисашвили отметил, что просьбой всех фермеров является налаживание диалога с Россией и разрешение сложившегося вопроса.
Обновлено в 07:20
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем
Обновлено в 07:54
Теннис
Нисикори вышел в четвертый раунд Уимблдона
Обновлено в 08:17
Здоровье
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич
Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Футбол
«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца
Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Единоборства
UFC пока не планирует проводить титульные бои в России
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пока не имеет планов о проведении титульных поединков в России.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад
В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Авто
В скором времени может увидеть свет пикап Renault Duster
В России новая разработка в ближайшее время не появится, поскольку она будет базироваться на втором поколении кроссовера Duster, а на российском рынке всё ещё продается первая генерация данной модели.
Обновлено в 06:07
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Общество
На Самарскую область надвигается гроза с порывистым ветром
Сегодня, с 19.00 6 июля до 19:00 7 июля в Самарской области ожидают дождь, грозу, местами порывы ветра 15-18 м / с. Как сообщают синоптики "Приволжского УГМС", это произойдёт под влиянием фронтальных разделов, перемещающихся с западных районов России.
Обновлено в 07:11
Происшествия
ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Экономика
Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%
Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
МЧС предупредило о грозе в Подмосковье
Обновлено в 08:20
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Российская балерина Анастасия Волочкова решила поучаствовать в челлендже Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Культура
Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»
Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58
Наука
Учёные нашли способ избавить мозг от рассеянного склероза
Обновлено вчера в 13:30
Авто
В России появился новый минивэн Toyota Hiace
Пресс-служба компании Toyota объявила о старте продаж обновленного минивэна Hiace.
Обновлено вчера в 11:15