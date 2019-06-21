Финансы
Российский рынок акций закрыл неделю снижениемМосковский Комсомолец 16:20
В последний рабочий день уходящей недели торги на российском рынке акций закрылись снижением индексов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:02, Вашингтон
Политика
Huawei подала иск к министерству торговли США
Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google объявила о прекращении производства планшетов, сообщил старший вице-президент компании Рик Остерлох в своем Twitter.
Обновлено в 04:53
Политика
Путин запретил авиаперелеты в Грузию
Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:29
Общество
Власти Южно-Сахалинска нашли место для новой кадетской школы, но люди против
Если о самой знаменитой островной калитке все уже подзабыли, то борьба жителей 22 микрорайона за кадетскую школу и против точечного строительства многоэтажки только набирает обороты.
Обновлено в 19:04
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Спорт
Трусова научила звёздного японского фигуриста Уно своей фишке
Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.
Обновлено в 17:49
Кино
Первый канал перенес премьеру документального фильма о Чернобыле
В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
Обновлено в 18:50
Наука
Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине
Греческие археологи отчитались о результатах очередной экспедиции к берегам острова Саламин и рассказали о найденных артефактах времен битвы при Саламине, которая произошла в четыреста восьмидесятом году до нашей эры.
Обновлено в 08:33
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено в 10:40
Общество
"Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси
Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.
Обновлено в 13:13
Космос
Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки
Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Происшествия
СМИ сообщают о первой жертве беспорядков в Тбилиси
Акции протеста начались в Тбилиси накануне из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Защитники Брестского вокзала не соглашались сдаваться
Сегодня Георгий расскажет вам о людях, в числе первых оказавших яростное сопротивление врагу, но почти забытых сейчас, оставшихся без наград, — защитниках Брестского вокзала.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова
Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Здоровье
Американка похудела на 209 кг и смогла встать с дивана
Женщина сбросила более 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана без чужой помощи.
Обновлено в 17:23
Политика
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Татьяна Навка в День йоги продемонстрировала стойку на гвоздях
В День йоги Татьяна Навка продемонстрировала стойку на гвоздях.
Обновлено в 11:12
Транспорт
Центр Москвы перекроют на выходных
Ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда автомобилей 22–24 июня, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 16:52
Спорт
Российские волейболисты обыграли немцев в матче Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над командой Германии в 10-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 20:10
Технологии
«Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте»
Интеграция с «В контакте» даёт «Ситимобил» доступ к многомиллионной аудитории соцсети, объясняет гендиректор агрегатора Арам Аракелян, он рассчитывает, что это принесет сервису новых клиентов: «Пользователи же получат возможность заказать такси, не совершая лишних действий».
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46