Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостяхИнтерфакс 12:29
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
Политика
Туроператоры оценили число российских туристов в Грузии
«За пять месяцев нынешнего года Россия лидирует по въезду в Грузию, более 500 тыс. человек уже побывало в этом году в стране», — сказала Тюрина, добавив, что Грузия входит в 15 самых популярных среди российских туристов стран.
Обновлено в 15:01
Политика
Последователи ПЦУ захватили храм Киевского патриархата в Ровно
Сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в городе Ровно на северо-западе страны.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Политика
Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков
Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Политика
В РПЦ перестанут освящать оружие массового поражения
В Русской Православной Церкви хотят отказаться от практики освящения оружия массового поражения.
Обновлено в 09:58
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате его песни
Сын американского актера Уилла Смита, Джейден Смит, обвинил российского исполнителя в плагиате, заявив, что Крид скопировал его песню Blue, которая вышла еще 2 года назад.
Обновлено в 04:35
Футбол
Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»
Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может продолжить карьеру в России, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 15:04
Футбол
Рибери забил самый красивый гол бундеслиги сезона-2018/19
Мяч полузащитника «Баварии» Франка Рибери в ворота «Айнтрахта» (5:1) в матче заключительного 34-го тура бундеслиги признан лучшим голом турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 16:24
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан» в стране
Заместитель главы украинского правительства Вячеслав Кириленко предсказал новый «языковой майдан» в стране.
Обновлено в 15:58
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор
Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Обновлено в 16:31
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Политика
Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен
В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики
Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
Обновлено в 16:02
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Транспорт
Участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае станет платным с 24 июня
Как ранее сообщали "Кубанские новости", после реконструкции и комплексного обустройства участок трассы М-4 «Дон» с 1119-го по 1195-й километр стал соответствовать первой технической категории и его перевели в разряд платных.
Обновлено в 12:48