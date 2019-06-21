Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостяхИнтерфакс 12:29

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостях

Политика Туроператоры оценили число российских туристов в Грузии «За пять месяцев нынешнего года Россия лидирует по въезду в Грузию, более 500 тыс. человек уже побывало в этом году в стране», — сказала Тюрина, добавив, что Грузия входит в 15 самых популярных среди российских туристов стран.

Политика Последователи ПЦУ захватили храм Киевского патриархата в Ровно Сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в городе Ровно на северо-западе страны.

Происшествия На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.

Политика Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.

Политика В РПЦ перестанут освящать оружие массового поражения В Русской Православной Церкви хотят отказаться от практики освящения оружия массового поражения.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Происшествия МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.

Политика Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате его песни Сын американского актера Уилла Смита, Джейден Смит, обвинил российского исполнителя в плагиате, заявив, что Крид скопировал его песню Blue, которая вышла еще 2 года назад.

Футбол Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит» Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено может продолжить карьеру в России, сообщает "Чемпионат.com".

Футбол Рибери забил самый красивый гол бундеслиги сезона-2018/19 Мяч полузащитника «Баварии» Франка Рибери в ворота «Айнтрахта» (5:1) в матче заключительного 34-го тура бундеслиги признан лучшим голом турнира сезона-2018/19.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Общество Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.

Общество «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Политика США внесли в черный список пять китайских компаний США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.

Политика Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Происшествия Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.

Здоровье Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.

Общество В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.