Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостяхИнтерфакс 12:29

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостях

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