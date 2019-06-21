Финансы

Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостяхИнтерфакс 12:29

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Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.
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Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостях

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