Финансы

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтьюИнтерфакс 12:55

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва, подогретых слабой статистикой по рынку труда США, а также раллировавшей нефтью на заявлениях Саудовской Аравии; индекс МосБиржи обновил в течение торгов исторический максимум и завершил очередную неделю ростом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтью

Интерфакс12:55

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтью, завершил неделю на максимумах индекса МосБиржи

Финмаркет13:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
ЖКХ

Сроки отключения горячей воды в России сократятся

В ряде районов Москвы, например, отключение горячей воды уже происходит один раз в два года.
Обновлено в 06:00
Спорт

Сборная России обыграла команду Португалии в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России попал на видео

Обновлено в 13:29
Политика

Путин высказался об объединении России и Белоруссии

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 12:40
Футбол

Мане рассказал, почему не перешёл в «Спартак»

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, как 2014 году перешёл из "Зальцбурга" в "Саутгемптон".
Обновлено в 12:08
Происшествия

Обвинение журналисту «Медузы» Голунову будет предъявлено 8 июня

Следствие в субботу, 8 июня, предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 13:09
Здоровье

Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Общество

Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства

Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Глава «Ростеха» обозначил сроки начала поставок Турции С-400

Обновлено в 12:42
Технологии

«Роснефть» и Samsung Electronics развивают сотрудничество

Документ определяет основные направления взаимовыгодного сотрудничества при реализации совместных проектов с использованием технологий Samsung.
Обновлено в 13:30
Политика

ДНР отправила в Россию около 6 тысяч заявок на получение гражданства

Миграционная служба Донецкой народной республики отправила в Россию около 6 тысяч заявок от жителей на получение российского гражданства.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж

Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Экономика

Ростех разработает беспилотники для «Роснефти»

Например, беспилотники Zala Aero Group ежегодно обследуют более 5 млн км инфраструктуры ТЭК, специальная линейка применяется для работ в условиях Крайнего Севера и Арктики.
Обновлено в 13:14
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Теннис

Roland Garros. Полуфинал Джоковича и Тима перенесен на субботу

Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Число пострадавших боевиков «Азова» около Новолуганского увеличилось

Еще трое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии «Азов», признанного Конгрессом США неонацистским, были ранены в ходе боевых действий около поселка Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.
Обновлено в 10:54
Игры

Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать»

Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.
Обновлено в 04:20
Происшествия

МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова

Обновлено в 11:34
Футбол

«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Авто

АвтоВАЗ заменит поворотники на внедорожниках Lada 4x4

В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Футбол

Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ

Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
Обновлено в 11:28
Космос

NASA объявило о планах коммерциализации МКС

Предполагается, что реализация плана даст возможность NASA, а также другим заинтересованным сторонам, приобретать товары и услуги на орбите и позволит сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну к 2024 году.
Обновлено в 11:31
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Авто

Lada Granta сможет ездить на дешевом бензине

По словам специалистов по инжинирингу проекта Lada Granta, работы по адаптации моторов к топливу класса АИ-92 планируется завершить в 2020 году.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Политика

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним

Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.
Обновлено в 11:16
Политика

Путин признал архаичность контроля и надзора за бизнесом в России

Президент подчеркнул, что с 1 января 2021 года в России прекращает действие вся прежняя, во многом устаревшая нормативно-правовая база, а взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок, закреплен рискориентированный подход.
Обновлено в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное