Финансы
Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтьюИнтерфакс 12:55
Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва, подогретых слабой статистикой по рынку труда США, а также раллировавшей нефтью на заявлениях Саудовской Аравии; индекс МосБиржи обновил в течение торгов исторический максимум и завершил очередную неделю ростом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
ЖКХ
Сроки отключения горячей воды в России сократятся
В ряде районов Москвы, например, отключение горячей воды уже происходит один раз в два года.
Обновлено в 06:00
Спорт
Сборная России обыграла команду Португалии в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 12:56
Политика
Путин высказался об объединении России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 12:40
Футбол
Мане рассказал, почему не перешёл в «Спартак»
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, как 2014 году перешёл из "Зальцбурга" в "Саутгемптон".
Обновлено в 12:08
Происшествия
Обвинение журналисту «Медузы» Голунову будет предъявлено 8 июня
Следствие в субботу, 8 июня, предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Общество
Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства
Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Технологии
«Роснефть» и Samsung Electronics развивают сотрудничество
Документ определяет основные направления взаимовыгодного сотрудничества при реализации совместных проектов с использованием технологий Samsung.
Обновлено в 13:30
Политика
ДНР отправила в Россию около 6 тысяч заявок на получение гражданства
Миграционная служба Донецкой народной республики отправила в Россию около 6 тысяч заявок от жителей на получение российского гражданства.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж
Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Экономика
Ростех разработает беспилотники для «Роснефти»
Например, беспилотники Zala Aero Group ежегодно обследуют более 5 млн км инфраструктуры ТЭК, специальная линейка применяется для работ в условиях Крайнего Севера и Арктики.
Обновлено в 13:14
Теннис
Roland Garros. Полуфинал Джоковича и Тима перенесен на субботу
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Число пострадавших боевиков «Азова» около Новолуганского увеличилось
Еще трое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии «Азов», признанного Конгрессом США неонацистским, были ранены в ходе боевых действий около поселка Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.
Обновлено в 10:54
Игры
Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать»
Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Авто
АвтоВАЗ заменит поворотники на внедорожниках Lada 4x4
В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Футбол
Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ
Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
Обновлено в 11:28
Космос
NASA объявило о планах коммерциализации МКС
Предполагается, что реализация плана даст возможность NASA, а также другим заинтересованным сторонам, приобретать товары и услуги на орбите и позволит сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну к 2024 году.
Обновлено в 11:31
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Авто
Lada Granta сможет ездить на дешевом бензине
По словам специалистов по инжинирингу проекта Lada Granta, работы по адаптации моторов к топливу класса АИ-92 планируется завершить в 2020 году.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним
Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.
Обновлено в 11:16
Политика
Путин признал архаичность контроля и надзора за бизнесом в России
Президент подчеркнул, что с 1 января 2021 года в России прекращает действие вся прежняя, во многом устаревшая нормативно-правовая база, а взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок, закреплен рискориентированный подход.
Обновлено в 08:35