Финансы

Рынок акций РФ в первую неделю июня обновил максимум индекса МосБиржи на дивидендных идеяхФинмаркет 12:55

Индекс МосБиржи в период с 3 по 7 июня вырос на 2,4% и составил 2729,61 пункта, индекс РТС прибавил 3% и достиг 1325,95 пункта на фоне снижения доллара до 64,85 руб./$1 (-0,58 рубля). Нефть Brent за неделю подросла на 2,5% или $1,52 (августовский фьючерс).
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Рынок акций РФ в первую неделю июня обновил максимум индекса МосБиржи на дивидендных идеях

Финмаркет12:55
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Смартфоны Huawei останутся без Instagram и WhatsApp

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Обновлено в 10:12
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Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

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Обновлено в 14:08
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Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
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Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

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Пресс-служба карательного полка «Азов» сообщает свою версию гибели двоих боевиков в районе н.п. Новолуганское на Светлодарской дуге.
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Стоимость пикапа Huanghai N7 в Китае стартует с отметки 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн. рублей по актуальному курсу.
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Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены

Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
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