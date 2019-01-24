Рынок акций РФ в начале торгов снижается по основным индексамПРАЙМ 22 января в 02:12

Российский рынок акций демонстрирует негативную динамику в начале дня, при этом индекс РТС теряет больше, чем индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля к основным валютам.

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