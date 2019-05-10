Финансы

Рынок акций РФ в начале торгов слегка снижается по индексамПРАЙМ вчера в 03:32

Российский рынок акций в начале торгов пятницы слегка снижается по биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индексы РФ завершили торги в «красной зоне»

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Рубль и акции к вечеру усилили снижение из-за ухудшения конъюнктуры мировых рынков

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Врачи назвали без чего нельзя обойтись в лечении гипертонии

Как сообщает ToDay News Ufa, ссновная задача лечения гипертонии – снизить возможность развития наиболее опасных осложнений (инсульт, инфаркт миокарда, хроническая почечная недостаточность и нефросклероз).
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Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
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В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ

Приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне никак нельзя, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 11:54
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Специальный Ford Aspire Blu по цене Lada Vesta появился в продаже

Цены на Ford Aspire Blu в Индии стартуют от 750 000 рупий (700 тысяч рублей).
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Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Обновлено в 12:17
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Стала известна дата похорон Сергея Доренко

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Обновлено вчера в 09:16
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Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
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Авто

Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

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Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины

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Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 13:29
Общество

В Праге сняли на видео употребляющего наркотики депутата Резника

После возвращения в Петербург Резник дал интервью, где заявил, что не употреблял наркотики в Праге.
Обновлено в 12:25
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«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче Бундеслиги

Обновлено в 11:32
Общество

Мэр Москвы пригласил горожан на археологические экскурсии

Обновлено в 10:55
Футбол

«Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствия

В игре заключительного, 38-го тура серии Б «Лечче» на своем поле обыграл «Специю» со счетом 2:1. Благодаря этому команда набрала 66 очков и финишировала на втором месте в турнирной таблице.
Обновлено в 12:10
Политика

В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая

У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Реал» заинтересовался защитником «Лиона»

Защитник «Лиона» Ферлан Менди может перебраться в чемпионат Испании. Игрок привлек внимание мадридского «Реала».
Обновлено в 06:52
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика

В Госдепе назвали темы переговоров Путина с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Москву и Сочи обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным контроль над вооружениями.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Обновлено в 05:04
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
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Энди Маррей может сыграть на Уимблдоне

Обновлено в 10:26
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В Дубае построят высокоскоростную канатную дорогу

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Футбол

«МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полноте

Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.
Обновлено в 04:33
Политика

План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник

План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
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