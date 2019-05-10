Рынок акций РФ в начале торгов слегка снижается по индексамПРАЙМ вчера в 03:32

Российский рынок акций в начале торгов пятницы слегка снижается по биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рынок акций РФ в начале торгов слегка снижается по индексам

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