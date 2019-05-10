Финансы
Рынок акций РФ в начале торгов слегка снижается по индексамПРАЙМ вчера в 03:32
Российский рынок акций в начале торгов пятницы слегка снижается по биржевым индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Армия и оружие
США поставили Индии первый из 22 вертолетов Apache
Обновлено в 08:30
Здоровье
Врачи назвали без чего нельзя обойтись в лечении гипертонии
Как сообщает ToDay News Ufa, ссновная задача лечения гипертонии – снизить возможность развития наиболее опасных осложнений (инсульт, инфаркт миокарда, хроническая почечная недостаточность и нефросклероз).
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне никак нельзя, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 11:54
Происшествия
Сель в Дагестане повредил более 100 домов
В результате схода селя в четырех населенных пунктах Дагестана 9 мая были повреждены дома и техника, а также нанесен ущерб поголовью скота.
Обновлено в 11:21
Авто
Специальный Ford Aspire Blu по цене Lada Vesta появился в продаже
Цены на Ford Aspire Blu в Индии стартуют от 750 000 рупий (700 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Стала известна дата похорон Сергея Доренко
Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, сообщает радиостанция "Говори Москва", где работал журналист.
Обновлено вчера в 09:16
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети
Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено в 05:30
Происшествия
Боевики напали на гостиницу в Пакистане
Обновлено в 09:52
Здоровье
Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины
Обновлено в 05:11
Происшествия
Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 13:29
Общество
В Праге сняли на видео употребляющего наркотики депутата Резника
После возвращения в Петербург Резник дал интервью, где заявил, что не употреблял наркотики в Праге.
Обновлено в 12:25
Футбол
«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Обновлено в 11:32
Общество
Мэр Москвы пригласил горожан на археологические экскурсии
Обновлено в 10:55
Футбол
«Лечче» вернулся в серию А после семилетнего отсутствия
В игре заключительного, 38-го тура серии Б «Лечче» на своем поле обыграл «Специю» со счетом 2:1. Благодаря этому команда набрала 66 очков и финишировала на втором месте в турнирной таблице.
Обновлено в 12:10
Политика
В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая
У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Футбол
«Реал» заинтересовался защитником «Лиона»
Защитник «Лиона» Ферлан Менди может перебраться в чемпионат Испании. Игрок привлек внимание мадридского «Реала».
Обновлено в 06:52
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика
В Госдепе назвали темы переговоров Путина с Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Москву и Сочи обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным контроль над вооружениями.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:19
Теннис
Энди Маррей может сыграть на Уимблдоне
Обновлено в 10:26
Транспорт
В Дубае построят высокоскоростную канатную дорогу
Обновлено в 09:38
Футбол
«МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полноте
Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.
Обновлено в 04:33
Политика
План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник
План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52