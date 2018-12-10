Рынок акций РФ в начале торгов снижается на фоне негативной динамики мировых фондовых рынков. Индекс Мосбиржи к 10.12 мск в минусе на 0,4% — до 2422 пункта, индекс РТС — на 0,6%, до 1151 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рынок акций РФ в начале дня снижается на внешнем негативе

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