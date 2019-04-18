Финансы

Рынок акций РФ в начале дня снижается на ухудшении внешнего фонаПРАЙМ вчера в 03:24

Рынок акций РФ в начале торгов умеренно снижается в рамках коррекции на фоне ухудшения внешних сигналов. Индекс Мосбиржи к 10.12 мск снижается на 0,3%, до 2560 пунктов, индекс РТС — на 0,5% — до 1260 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ снизился на ухудшении внешнего фона

ПРАЙМвчера в 14:13

Рынок акций РФ утром откатился к поддержке 2550п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, лидируют РусАл и Газпром

Финмаркетвчера в 05:14
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Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

Дмитрий Медведев оставил Украину без российской нефти

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:49
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено вчера в 08:10
Политика

Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено вчера в 03:38
Здоровье

В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

Обновлено в 00:38
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал

Спасатели эвакуировали 55 жильцов, среди них 10 детей. С огнём боролись 84 пожарных и 22 единицы техники. По данным МЧС, никто не пострадал.
Обновлено в 01:19
Экономика

В России за четыре года сильно поредел средний класс

Доля россиян, причисляющих себя к среднему классу, за четыре года сократилась с 60% до 47%.
Обновлено вчера в 07:02
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Кино

Стала известна программа Каннского кинофестиваля

Откроется программа картиной Джима Джармуша «Мёртвые не умирают».
Обновлено вчера в 07:01
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Без права на ошибку: правила сдачи экзамена в ГИБДД могут ужесточить

Граждан России, которые сдают экзамен на получение водительского удостоверения, могут лишить права на ошибку при ответах по теоретической части экзамена.
Обновлено в 00:58
Космос

Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной

Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено 17 апреля в 13:49
Авто

Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет

Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Политика

Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено 17 апреля в 05:30
Происшествия

Главу управления Росавиации арестовали за хищение 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко, сообщили в управлении на транспорте СК РФ.
Обновлено вчера в 12:44
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Внучку Олега Стриженова поздравляют с рождением пятого ребенка

Обновлено вчера в 22:00
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Кино

Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика

Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулах

Депутаты Госдумы во вторник, 16 апреля, приняли во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах.
Обновлено 16 апреля в 07:16
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено вчера в 14:48
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