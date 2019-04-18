Финансы
Рынок акций РФ в начале дня снижается на ухудшении внешнего фонаПРАЙМ вчера в 03:24
Рынок акций РФ в начале торгов умеренно снижается в рамках коррекции на фоне ухудшения внешних сигналов. Индекс Мосбиржи к 10.12 мск снижается на 0,3%, до 2560 пунктов, индекс РТС — на 0,5% — до 1260 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Дмитрий Медведев оставил Украину без российской нефти
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:49
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал
Спасатели эвакуировали 55 жильцов, среди них 10 детей. С огнём боролись 84 пожарных и 22 единицы техники. По данным МЧС, никто не пострадал.
Обновлено в 01:19
Экономика
В России за четыре года сильно поредел средний класс
Доля россиян, причисляющих себя к среднему классу, за четыре года сократилась с 60% до 47%.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Кино
Стала известна программа Каннского кинофестиваля
Откроется программа картиной Джима Джармуша «Мёртвые не умирают».
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Без права на ошибку: правила сдачи экзамена в ГИБДД могут ужесточить
Граждан России, которые сдают экзамен на получение водительского удостоверения, могут лишить права на ошибку при ответах по теоретической части экзамена.
Обновлено в 00:58
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено 17 апреля в 13:49
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет
Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено 17 апреля в 05:30
Происшествия
Главу управления Росавиации арестовали за хищение 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко, сообщили в управлении на транспорте СК РФ.
Обновлено вчера в 12:44
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Внучку Олега Стриженова поздравляют с рождением пятого ребенка
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Кино
Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулах
Депутаты Госдумы во вторник, 16 апреля, приняли во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах.
Обновлено 16 апреля в 07:16
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Обновлено вчера в 14:48