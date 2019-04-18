Рынок акций РФ в начале дня снижается на ухудшении внешнего фонаПРАЙМ 03:24

Рынок акций РФ в начале торгов умеренно снижается в рамках коррекции на фоне ухудшения внешних сигналов. Индекс Мосбиржи к 10.12 мск снижается на 0,3%, до 2560 пунктов, индекс РТС — на 0,5% — до 1260 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рынок акций РФ в начале дня снижается на ухудшении внешнего фона

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