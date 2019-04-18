Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 17 апреля в 03:31
Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой статистикой о ВВП Китая за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.
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Общество
Назван самый популярный запрос на портале госуслуг
В прошлом году единый портал посетили около 1 миллиарда раз и отправили через него более 60 миллионов заявлений.
Обновлено в 03:54
Авто
Toyota показала новый Toyota ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Одного из кандидатов на пост на президента Украины предприниматель Игорь Коломойский считает своей марионеткой.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Космос
«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения
Обновлено вчера в 12:22
Космос
В США выставят в музее скафандр Нила Армстронга
В Соединенных Штатах Национальный музей авиации и космонавтики планирует выставить скафандр космонавта Нила Армстронга, в котором он ступил на поверхность Луны, сообщает пресс-служба музея.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Политика
В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Игры
GTA 6 может выйти в конце 2020 года
Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
Обновлено в 04:43
Политика
Штаб Зеленского назвал призывы Порошенко библиотекой черного пиара
Библиотекой черного пиара назвали в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предвыборную агитацию действующего главы государства Петра Порошенко, сообщает ТАСС в пятницу, 19 апреля.
Обновлено в 03:38
Здоровье
В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе
Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Транспорт
ЦОДД напомнил о дачных пробках по вечерам в Москве
Mossovetinfo.ru – В связи с наступлением хорошей погоды в пятницу вечером в Москве ожидаются традиционные «дачные» пробки сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Обновлено в 04:01
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Кино
Премьерный показ: в МХАТ им. Горького представят постановку о стариках
Режиссером спектакля выступил Руслан Маликов 19 апреля в 19:00 на сцене МХАТ имени Горького состоится показ постановки Руслана Маликова "Последний герой" по пьесе Ивана Крепостного.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Политика
Лавров заявил о бесцеремонном вмешательстве США в «Северный поток — 2»
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о бесцеремонном вмешательстве в процесс формирования проекта "Северный поток — 2" со стороны США.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Во время первого полета Ил-112В отказала автоматика
Наблюдатели и интересующиеся авиацией интернет-пользователи оказались правы: первый полет Ил-112 В сопровождался отказом автоматики.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
Обновлено в 04:13
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Музыка
Rolling Stones выпустили сборник хитов с 1971 года «Honk»
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии
Обновлено 17 апреля в 07:15
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Боевой экзамен танковых экипажей Т-72 попал на видео
В одном из танковых учебных центров Восточного военного округа в Хабаровском крае началась сдача экзаменов на боевую выучку.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49