Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 17 апреля в 03:31

Рынок акций РФ открылся в среду позитивной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подогретой статистикой о ВВП Китая за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%.
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Рынок акций РФ снизился на ухудшении внешнего фона

ПРАЙМвчера в 14:13

Рынок финишировал снижением на фоне санкционных рисков

Finam.Ruвчера в 13:00

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфакс17 апреля в 03:31

Рынок акций РФ просел на бумагах Газпрома и Сбербанка, откат сдерживался улучшением внешнего фона

Финмаркетвчера в 12:31
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Общество

Назван самый популярный запрос на портале госуслуг

В прошлом году единый портал посетили около 1 миллиарда раз и отправили через него более 60 миллионов заявлений.
Обновлено в 03:54
Авто

Toyota показала новый Toyota ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Одного из кандидатов на пост на президента Украины предприниматель Игорь Коломойский считает своей марионеткой.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Космос

«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения

Обновлено вчера в 12:22
Космос

В США выставят в музее скафандр Нила Армстронга

В Соединенных Штатах Национальный музей авиации и космонавтики планирует выставить скафандр космонавта Нила Армстронга, в котором он ступил на поверхность Луны, сообщает пресс-служба музея.
Обновлено в 04:49
Хоккей

Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ

Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Обновлено вчера в 17:12
Политика

В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Игры

GTA 6 может выйти в конце 2020 года

Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
Обновлено в 04:43
Политика

Штаб Зеленского назвал призывы Порошенко библиотекой черного пиара

Библиотекой черного пиара назвали в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предвыборную агитацию действующего главы государства Петра Порошенко, сообщает ТАСС в пятницу, 19 апреля.
Обновлено в 03:38
Здоровье

В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе

Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Транспорт

ЦОДД напомнил о дачных пробках по вечерам в Москве

Mossovetinfo.ru – В связи с наступлением хорошей погоды в пятницу вечером в Москве ожидаются традиционные «дачные» пробки сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Обновлено в 04:01
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Кино

Премьерный показ: в МХАТ им. Горького представят постановку о стариках

Режиссером спектакля выступил Руслан Маликов 19 апреля в 19:00 на сцене МХАТ имени Горького состоится показ постановки Руслана Маликова "Последний герой" по пьесе Ивана Крепостного.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Политика

Лавров заявил о бесцеремонном вмешательстве США в «Северный поток — 2»

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о бесцеремонном вмешательстве в процесс формирования проекта "Северный поток — 2" со стороны США.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Во время первого полета Ил-112В отказала автоматика

Наблюдатели и интересующиеся авиацией интернет-пользователи оказались правы: первый полет Ил-112 В сопровождался отказом автоматики.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
Обновлено в 04:13
Здоровье

В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней

Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Музыка

Rolling Stones выпустили сборник хитов с 1971 года «Honk»

Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ

Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Общество

Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии

Обновлено 17 апреля в 07:15
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Боевой экзамен танковых экипажей Т-72 попал на видео

В одном из танковых учебных центров Восточного военного округа в Хабаровском крае началась сдача экзаменов на боевую выучку.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
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