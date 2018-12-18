Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1%
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1%Интерфакс02:20
Рынок акций РФ открылся в среду падением цен blue chips вслед за обвалившейся накануне нефтью и слабой динамикой мировых фондовых площадок из-за опасений замедления мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,5-1%, причем последний пробил рубеж 1100 пунктов.
Интерфакс02:20
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