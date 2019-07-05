В пятницу российский рынок акций открылся разнонаправленно, при этом продолжилось ралли бумаг АФК "Система", обновивших максимум с января 2018 года и упали котировки "Россетей" и "Энел Россия" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Общество Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Происшествия В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.

Политика Путин рассказал о наставлении от папы Римского Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в РФ в сентябре Продажи обновленного лифтбека Skoda Superb, представленного в мае на чемпионате мира по хоккею, начнутся в России до конца сентября 2019 года.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.

Политика Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.

Политика В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.

Общество Синоптики рассказали, когда потеплеет в Москве Прохладная погода задержится в Москве до середины июля. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Спорт Бубку и Попова обвинили в коррупции Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил членов Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова и Сергея Бубку в коррупции при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.

Общество Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.

Армия и оружие Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО Российские военные начали плановые учения в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze.

Политика Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.

Политика ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).

Экономика ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".

Общество В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.

Экономика Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве Арестованное судно «Иван Лопатин», которое принадлежит компании «Мурманское морское пароходство», продают с аукциона, сообщило агентство Sputnik Литва 5 июля.

Шоу-бизнес Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.

Культура Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.

Футбол Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.