Финансы

Российские торги в пятницу начались слабым ростом индексовИнтерфакс 03:28

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В пятницу российский рынок акций открылся разнонаправленно, при этом продолжилось ралли бумаг АФК "Система", обновивших максимум с января 2018 года и упали котировки "Россетей" и "Энел Россия" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
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Динамика российских акций утром смешанная, вырос «Ростелеком» на новостях и развернулась вниз после ралли АФК «Система»

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Интерфакс03:28
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