Финансы
Рынок акций РФ уверенно растет по основным индексамПРАЙМ вчера в 03:10
Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Здоровье
Правила ОМС в России претерпели изменения
Изменения в основном коснулись организационной деятельности (правила подачи заявлений на получение полиса, порядок выставления счетов на оплату, порядок проведения медицинской экспертизы и тд).
Обновлено в 04:41
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В ЛНР узнали о направленной ВСУ в Донбасс группе диверсантов
В ЛНР узнали о направленной ВСУ в Донбасс группе диверсантов.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Экономика
Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро
Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Футбол
Фанаты заполнили отели Баку в преддверии финала Лиги Европы
Футбольные фанаты выкупили все места в отелях в центре столицы Азербайджана, где пройдёт финал Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».
Обновлено в 08:51
Футбол
Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»
Полузащитник пражской "Славии" Томаш Сучек не планирует переходить в "Спартак".
Обновлено в 07:47
Общество
Названы самые опасные районы Москвы
В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом.
Обновлено в 06:21
Авто
Электрокар Honda лишится боковых зеркал
В европейском офисе марки анонсировали выход нового электрокара, который получит название Honda e.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом Европы
Аудиторская компания KPMG опубликовала десятку самых дорогих футбольных клубов Европы. Первое место в списке занял мадридский "Реал".
Обновлено в 10:48
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Музыка
Шнуров «женился» на Алле Михеевой в новом клипе «Ленинграда»
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Кабриолет».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Замначальника управления Росгвардии попал под следствие
Следственным управлением СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления Росгвардии по Калужской области.
Обновлено в 08:22
Экономика
На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%
Обновлено в 08:13
Авто
Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран
BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Полину Гагарину обвинили в анорексии
Поклонники попросили певицу перестать худеть. Полина Гагарина часто получает награды.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии
Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Политика
Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Под Омском пропала семья из трех человек
Пропавшую семью на протяжении всего дня разыскивают полиция, Росгвардия, и волонтеры.
Обновлено в 08:47
Гаджеты
13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple
На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43