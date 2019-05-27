Финансы

Рынок акций РФ уверенно растет по основным индексамПРАЙМ вчера в 03:10

Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ снижается вслед за рядом «голубых фишек»

ПРАЙМ09:29

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалтвчера в 12:12

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидирует «Иркут» на новостях о buyback

Финмаркет04:22

Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно

Банки.ру03:03

Утренний обзор рынка акций 28.05.2019. Евросоюз отказался сокращать экспорт автомобилей

Глас Народа02:32

Рынок продолжит рост в начале дня

Finam.Ru02:50

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Интерфакс03:16
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Здоровье

Правила ОМС в России претерпели изменения

Изменения в основном коснулись организационной деятельности (правила подачи заявлений на получение полиса, порядок выставления счетов на оплату, порядок проведения медицинской экспертизы и тд).
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Тамбове четырехлетний ребенок сбил на машине 80-летнюю женщину

Обновлено в 05:43
Религия

В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма

Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Общество

Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В ЛНР узнали о направленной ВСУ в Донбасс группе диверсантов

В ЛНР узнали о направленной ВСУ в Донбасс группе диверсантов.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа

Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Экономика

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро

Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Футбол

Фанаты заполнили отели Баку в преддверии финала Лиги Европы

Футбольные фанаты выкупили все места в отелях в центре столицы Азербайджана, где пройдёт финал Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».
Обновлено в 08:51
Происшествия

Столкновение серфингиста с «Метеором» в Петербурге попало на видео

Обновлено в 08:56
Футбол

Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»

Полузащитник пражской "Славии" Томаш Сучек не планирует переходить в "Спартак".
Обновлено в 07:47
Общество

Названы самые опасные районы Москвы

В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом.
Обновлено в 06:21
Авто

Электрокар Honda лишится боковых зеркал

В европейском офисе марки анонсировали выход нового электрокара, который получит название Honda e.
Обновлено в 05:43
Футбол

«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом Европы

Аудиторская компания KPMG опубликовала десятку самых дорогих футбольных клубов Европы. Первое место в списке занял мадридский "Реал".
Обновлено в 10:48
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика

В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Музыка

Шнуров «женился» на Алле Михеевой в новом клипе «Ленинграда»

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Кабриолет».
Обновлено в 10:32
Происшествия

Замначальника управления Росгвардии попал под следствие

Следственным управлением СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления Росгвардии по Калужской области.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Саратовской области подросток с топором напал на школьницу

Обновлено в 04:36
Общество

Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

Обновлено в 10:31
Экономика

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

Обновлено в 08:13
Авто

Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран

BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Полину Гагарину обвинили в анорексии

Поклонники попросили певицу перестать худеть. Полина Гагарина часто получает награды.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии

Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Политика

Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Под Омском пропала семья из трех человек

Пропавшую семью на протяжении всего дня разыскивают полиция, Росгвардия, и волонтеры.
Обновлено в 08:47
Гаджеты

13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple

На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
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