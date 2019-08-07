Финансы
Рынок акций РФ уверенно растет на открытии торгов четвергаПРАЙМ вчера в 03:16
Российский рынок акций растет в начале торгов четверга, при этом индекс РТС – более активно на фоне укрепления рубля к доллару. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга рос на 0,9% — до 2699,07 пункта, индекс РТС — на 1,62%, до 1305,72 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:49, Вашингтон
Происшествия
Суды арестовали 24 человека после акции в Москве 3 августа
В Мосгорсуде сообщили, что всего за несанкционированную акцию в Москве 27 июля были арестованы 89 человек, за акцию 3 августа – 24 человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:40
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
Метеорологи зафиксировали рекордное низкое давление в Москве для 9 августа. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
Обновлено в 08:44
Общество
Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд
Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 06:11
Наука
Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства
Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Политика
ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:22
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин станцевал под дождём под песню Ротару
На записи Галкин, облачённый в светлые шорты и футболку, во дворе загородного дома танцует под дождём под песню Софии Ротару "Вот и лето прошло".
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Здоровье
Рекордно выросло число больных раком детей в РФ
В прошлом году число детей, которые живут с этим страшным диагнозом, стало рекордным для РФ, пишет Rambler News Service.
Обновлено в 05:02
Наука
Археологи Греции нашли останки колоссального доисторического корабля
Раскрыты итоги первого сезона исследований после обнаружения у побережья Греции древних затонувших кораблей.
Обновлено 07 августа в 10:54
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева заключили под стражу
Бывший президент сам сдался властям. Атамбаева обвинили в незаконном обогащении и завладении земельным участком.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву
Обновлено в 06:58
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Спорт
Шипулин обвинил СБР в запугивании биатлонистов
Бывший биатлонист Антон Шипули встал на защиту спортсменов в их споре с Союзом биатлонистов России (СБР).
Обновлено в 10:29
Общество
Городские парки Москвы могут закрыть из-за непогоды в конце недели
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
Посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что недостаточное выделение средств Берлином на нужды обороны может привести к негативным последствиям и выводу американского военного контингента из страны, пишет «Шпигель».
Обновлено в 04:21
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Технологии
«Амедиатека» признала проблемы в работе после обновления
Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.
Обновлено в 07:45
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ
Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
Бенчмарк даёт представление о производительности чипа Snapdragon 865
Ожидается, что изделие позволит использовать оперативную память LPDDR5, которая обеспечит скорость передачи данных до 6400 Мбит / с. Процессор Snapdragon 865 может выйти в двух модификациях — со встроенным модемом для работы в сетях 5G и без такового.
Обновлено в 01:26
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50