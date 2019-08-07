Финансы

Рынок акций РФ уверенно растет на открытии торгов четвергаПРАЙМ вчера в 03:16

Российский рынок акций растет в начале торгов четверга, при этом индекс РТС – более активно на фоне укрепления рубля к доллару. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга рос на 0,9% — до 2699,07 пункта, индекс РТС — на 1,62%, до 1305,72 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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