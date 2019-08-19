Финансы

Рынок акций РФ уверенно растет на открытии торговПРАЙМ 03:09

Российский рынок акций в начале торгов понедельника уверенно растет по основным индексам на улучшении внешнего фона, свидетельствуют данные Московской биржи.
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