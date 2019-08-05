Российский рынок акций вновь под давлением внешнего негатива и теряет порядка 0,1-0,5%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рынок акций РФ усилил снижение и теряет до 0,5% на внешнем негативе

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