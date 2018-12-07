Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками. Новая мощная волна снижения нефтяных котировок также оказала давление на стоимость российских активов.

Финансы Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Финансы Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре выросла на 21,6% Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре 2018 года выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 758,6 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

Финансы Финансы ЦБ: базовую лицензию в России получили 119 банков Как поясняет регулятор, сегодня такую лицензию получили 119 банков, еще 31 проходит процедуру перерегистрации, пишет RNS.

Финансы Финансы Платежные карты «Мир» начали принимать в Казахстане Банк ВТБ первым в Казахстане начал принимать и обслуживать карты платежной системы "Мир".

Финансы Финансы Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.

Финансы Финансы Внимание рубля «приковано» к двум событиям Внимание инвесторов сегодня, 7 декабря, приковано к двум событиям.

Финансы Финансы Криптовалюты вновь рухнули на 10% Сегодня цифровые валюты стоят в среднем на 10% меньше, чем вчера, а непосредственной причиной нового обвала могли послужить новости о том, что до конца года американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не одобрит запуск биржевого фонда ETF, ориентированного на биткоин.

Финансы Финансы Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь выросли на 4,7% За ноябрь 2018 года золотовалютные резервы республики Беларусь выросли на $331 млн или на 4,7%, до $7,439 млрд.

Финансы Финансы Эксперт: Старый Свет неизбежно откажется от доллара Переход на расчеты в евро, вместо доллара, в Старом Свете неизбежен, считает российский финансовый аналитик Алексей Корнеев, 7 декабря сообщают Известия.

Финансы Финансы Клиринговая площадка Eurex меняет Лондон на Франкфурт 6 декабря 2018 года клиринговая площадка Eurex сообщила, что заручилась поддержкой 24 крупнейших банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте.

Финансы Финансы Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.

Финансы Финансы Fitch понизило прогноз роста экономики Индии Fitch Ratings понизило прогноз роста на 2018 финансовый год для третьей по величине экономики Азии с 7,8% до 7,2%. Финансовый год в Индии проходит с апреля по март.

Финансы Финансы Нацбанк Украины рассчитывает на получение транша от МВФ через неделю На этой неделе председатель Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что рассчитывает на получение очередного кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ) «в течение десяти рабочих дней до Рождества (католического)».

Финансы Финансы Минфин в 2019 году разместит облигации в юанях 6 декабря 2018 года глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ Константин Вышковский рассказал о планах ведомства в 2019 году разместить облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в юанях.