Финансы
Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками. Новая мощная волна снижения нефтяных котировок также оказала давление на стоимость российских активов.
ПРАЙМвчера в 12:45
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Финансы
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в текущем году
Банк России понизил прогноз роста ВВП страны в 2018 году до 1,6–1,7% вместо прежних 1,7–1,8%. Об этом говорится в подготовленном аналитиками ЦБ бюллетене «О чем говорят тренды».
Обновлено вчера в 22:10
Финансы
Биржи США преимущественно снизились на фоне скандала вокруг Huawei
Основные американские фондовые индексы завершили четверг преимущественно снижением на фоне скандала вокруг китайской компании Huawei, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено вчера в 16:43
Финансы
В 2019 году Минфин России разместит ОФЗ в юанях
Министерство финансов России намерено в 2019 году разместить облигации федерального займа в государственной валюте Китая — юанях.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы
Биткоин упал ниже $3 400 и обновил минимум 2018 года
Эксперты предрекают самой популярной криптовалюте падение еще на 55%. Курс биткоина сформировал новый минимум 2018 года.
Обновлено вчера в 21:20
Финансы
Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году
Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.
Обновлено вчера в 21:59
Финансы
Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях
Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Обновлено вчера в 09:28
Финансы
«Газпром» увеличит программу займов в 2019 году
За 9 месяцев года чистый долг компании вырос на 10% Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит увеличение программы займов на 2018 год.
Обновлено вчера в 04:12
Финансы
Искусственный интеллект ставит на снижение юаня и лиры
Новая ставка фонда - на рост волатильности валютного рынка, а главными целями являются китайский юань и турецкая лира.
Обновлено вчера в 02:06
Финансы
Ипотечное кредитование в СЗФО за октябрь выросло на 17%
По сравнению с сентябрем количество и объем ипотечных займов выросли на 15 и 17%, по сравнению с октябрем 2017 года — в 1,3 и 1,4 раза соответственно.
Обновлено вчера в 23:09
Финансы
Сбербанк расширяет кредитование пенсионеров
Сбербанк улучшает условия потребительского кредитования для людей пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 13:27
Финансы
Рост торговых тарифов в США вызвал проблемы в стране
Повышение торговых тарифов, инициированное президентом США Дональдом Трампом, оказало «сравнительно незначительное» положительное влияние на экономику США.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено вчера в 03:20
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено 05 декабря в 08:57
Финансы
Курс доллара в декабре может приблизиться к 70 рублям
В негативном ключе на состояние рубля может повлиять риск конкретизации санкций, возможное возобновление покупок иностранной валюты Банком России для Минфина с января 2019 года (его параметры могут быть объявлены ЦБ также 14 декабря) и фактор сезонности, говорит аналитик.
Обновлено 05 декабря в 22:06
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено 05 декабря в 12:21