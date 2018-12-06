Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками. Новая мощная волна снижения нефтяных котировок также оказала давление на стоимость российских активов.

Рынок акций РФ упал вслед за мировыми рынками и нефтью

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