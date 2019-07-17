Финансы

Рынок акций РФ упадет на закрытии реестра «Газпрома», рубль снизитсяПРАЙМ 02:55

Рынок акций РФ упадет в начале дня на фоне закрытия реестра акционеров "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" под дивиденды. Рубль также понизится на фоне снижения рынка нефти.
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Дневной обзор рынка акций 17.07.2019. Дивидендный сезон де-факто завершён, но спроса в акциях всё нет

Глас Народа09:10

Рынок акций РФ снижается на фоне дивидендных отсечек в ряде «голубых фишек»

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Кульминация дивидендов России

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Самый большой дивидендный «гэп» в году - БКС

Финмаркет04:22

Рынок акций РФ снизился на фоне падения нефти и отсечки «Газпрома»

News.ru05:22
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:28, Вашингтон
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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Орбакайте продемонстрировала идеальную фигуру на фоне лунного затмения

Певица Кристина Орбакайте продемонстрировала идеальную фигуру на фоне прекрасного ночного морского пейзажа.
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СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
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Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
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УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с АКПП

Автопроизводитель «Патриоту» с АКПП решил устроить заезд по крупнейшим российским городам.
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Экс-король Малайзии развёлся с «Мисс Москва»

По некоторым данным причиной развода мог стать пост Оксаны в Инстаграм, где она выразила надежду, что когда-нибудь её сын сможет стать наследным принцем или королём. дело в том, что в Малайзии не разрешают называть кого-либо высокими титулами без официального подтверждения.
Обновлено в 07:01
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
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Армия и оружие

МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии

Американское командование намерено увеличить численность сотрудников частных военных компаний в Сирии, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку

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На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Расследование уголовных дел продолжается.
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Политика

США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием

«Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.
Обновлено в 11:17
Политика

Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам

Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
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Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено в 08:36
Интернет

Основатели приложения Prizma осваивают геочаты

Обновлено в 11:17
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Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика

Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17

Обновлено в 06:28
Политика

В России перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
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Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео

Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".
Обновлено в 09:33
Наука

Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером

Обновлено в 09:49
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Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
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Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если Тбилиси стабилизирует ситуацию в стране и устранит угрозы для безопасности россиян, заявил в интервью "Аргументам и фактам" глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика

Медведчук представил Европарламенту план по урегулированию в Донбассе

Механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:27
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Китайские туристы могут уничтожить уникальный пляж во Владивостоке

Обновлено в 09:31
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Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
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