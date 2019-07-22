Российский рынок акций умеренно снизился по итогам торгов в понедельник на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала. Основные фондовые индикаторы пробили важные уровни поддержки, при этом падение индекса МосБиржи продолжилось восьмой день подряд.

Рынок акций РФ умеренно снизился по итогам торгов в понедельник

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